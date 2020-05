“Plano A” se surpreende com interesse do Santos em 2019 e diz: “Adoraria”

Andrés Ricaurte, meia do Independiente Medellín, da Colômbia, se surpreendeu com a declaração do presidente do Santos, José Carlos Peres, nesta semana.

Peres disse que o colombiano era o “Plano A” do técnico Jorge Sampaoli em 2019, mas custava muito caro e a opção foi Christian Cueva. O mandatário do Peixe ainda falou que Ricaurte custa 80% menos agora.

“Eu adoraria, mas não tenho informação do que ocorreu. Comigo diretamente não houve qualquer conversa e eu tenho contrato até dezembro de 2021”, disse o meio-campista, à Gazeta Esportiva.

“Santos é uma equipe histórica do futebol mundial. A casa do Pelé, Neymar, Robinho… Creio que o futebol brasileiro seria um lidno lugar para seguir aprendendo e potencializar minhas capacidades”, completou o jogador de 28 anos.

Peres afirmou que “adora” o futebol de Ricaurte, mas não deve tentar a contratação, mesmo com o “desconto”. O Santos vive situação financeira difícil e pagou apenas 30% do salário de abril ao elenco.

O Peixe contratou apenas dois reforços para 2020: Madson e Raniel. Sem dinheiro, o Alvinegro pode apostar em reforços caseiros, casos de Romário e Lucas Braga.

