Pituca treina como titular na véspera de Santos x Grêmio

Diego Pituca treinou como titular na tarde desta sexta-feira, véspera de Santos x Grêmio no sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante está recuperado de entorse no tornozelo esquerdo e entrou na vaga de Felipe Jonatan na atividade tática comandada pelo técnico Jorge Sampaoli.

Evandro ainda sente dores após edema na coxa esquerda, não foi a campo e pode ficar fora até da lista de relacionados. Carlos Sánchez deve seguir como titular.

O provável time, de acordo com a véspera do jogo, é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez, Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

O Santos é o terceiro colocado, com 37 pontos, dois atrás do Palmeiras e a cinco do líder Flamengo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com