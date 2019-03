Pituca garante foco na Copa do Brasil e vê novidade na filosofia de Sampaoli

Um dos jogadores mais importantes do atual elenco do Santos é o meia Diego Pituca. Após aparecer como titular, ainda sob o comando de Jair Ventura, o jogador agarrou a chance e virou um dos donos do meio campo do Peixe. Na tarde desta terça-feira, o camisa 21 foi o escolhido para dar entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Com a equipe garantida na próxima fase do Campeonato Paulista faltando três rodadas para o término da primeira fase, Pituca fez questão de frisar que o foco do time está na Copa do Brasil, pois, na quinta, o Alvinegro da Vila Belmiro vai enfrentar o América-RN.

“Demos um passo importante, estamos no caminho certo. O Paulista é difícil, é um mérito nosso, mas agora é virar a chave e focar totalmente no jogo de quinta. Não podemos bobear, vamos focar no América”, afirmou o atleta.

Entretanto, o Santos terá um clássico contra o Corinthians, no próximo domingo. Pituca quer pensar jogo a jogo. O Peixe, que já foi eliminado da Sul-Americana, não quer dar margem para a zebra mais uma vez.

“A gente tem que focar primeiro na Copa do Brasil. Não vamos esquecer o Corinthians. Vamos tentar fazer um grande jogo, classificar e depois pensar no Corinthians”, emendou o camisa 21.

No último sábado, após o empate em 1 a 1 entre São Bento e Corinthians, Jorge Sampaoli foi pauta da coletiva de Fábio Carille. Para o técnico do Timão, a filosofia do argentino é novidade apenas para a imprensa. Porém, para Pituca, é algo novo até para os jogadores.

“Filosofia diferente, surpreende até nós jogadores. Estamos tentando fazer o que o professor pede, todos os jogos a gente domina. Temos mais de 60% de posse de bola e isso é uma coisa dele e não vai mudar”, encerrou.

