Pituca fala sobre perder R$ 1 milhão no Santos e pede fim de briga por renovação

Em entrevista coletiva neste sábado, no CT Rei Pelé, Diego Pituca voltou a falar sobre sua situação contratual no Santos. E pediu fim da briga pela renovação.

O novo contrato, com o triplo do salário, está encaminhado desde julho de 2018. A diferença dos vencimentos faz com que o meio-campista já tenha perdido cerca de R$ 1 milhão.

Em entrevista na última terça-feira, o presidente José Carlos Peres aconselhou Pituca a mudar seu empresário, Adalberto Almeida. O atleta não fará isso.

“Cheguei com ele até aqui, não vou largar. Presidente tem opinião e eu respeito. Sobre o milhão, quero ganhar mais, óbvio, mas não é isso. Ele fala coisas que eu não concordo, mas respeito. Renovação está encaminhada e se Deus quiser vou continuar no Santos”, disse Pituca.

“Ele (empresário) deu essa entrevista (falando que não negocia mais) por causa da briga. Conversei, pedi para ele parar de falar, para resolver sem mídia. Não quero sair, não me vejo com outra camisa. Ficou uma coisa chata entre os dois, falei para parar e sentar nós três para resolver, com a mídia de lado, para resolvermos da melhor forma possível”, completou.