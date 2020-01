Pituca elogia início de Jesualdo e projeta 2020 de títulos com camisa do Santos

Apesar de apenas dois dias de trabalho com Jesualdo Ferreira, o meio-campista Diego Pituca avaliou bem o início do novo comandante no Santos e projeta um ano melhor que 2019, com títulos.

“A primeira impressão foi ótima e ele disse que podemos confiar nele, que faremos um grande trabalho. Vamos procurar ouvir bastante para por em prática aquilo que ele pediu”, comentou o camisa 21.

Pituca, contudo, não negou as dificuldades de Jesualdo com o novo time, principalmente por desconhecer os atletas.

“Tivemos pouco contato, são apenas dois de trabalho e é natural que ele ainda não tenha decorado todos os nomes. Apesar disso, estamos gostando”, afirmar.

Em 2020, o Peixe de Jesualdo, Pituca e cia terão quatro competições pela frente, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores. Diferentemente do ano passado, o maior objetivo desta temporada é a conquista de pelo menos um título.

“Espero que este ano seja tão bom quanto o passado, mas sendo corado com títulos. Que possamos colher todos os frutos e eu continue ajudando o clube da melhor maneira possível. As expectativas são grandes, então é trabalhar para que deixe de ser apenas expectativa e se torne realidade”, finalizou Pituca.

A estreia oficial do Santos está marcada para o dia 23 de janeiro, na Vila Belmiro, contra o RB Bragantino, pela primeira rodada do Paulistão.