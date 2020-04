Pituca, do Santos, relembra aposentadoria da mãe: “Melhor dia da vida”

Diego Pituca relembrou na noite desta quarta-feira, em live no Instagram com o empresário Adalberto Almeida, o melhor dia da sua vida: o da renovação do contrato com o Santos.

E a alegria não foi apenas por garantir a permanência do Peixe e melhorar seu salário, mas principalmente pela “aposentadoria” da mãe.

Pituca ligou para a dona Maria logo depois da assinatura e avisou que ela não precisaria mais fazer faxinas.

“Eu tinha dois grandes sonhos: jogar no Santos e fazer minha mãe parar de trabalhar. Foi o melhor dia da minha vida”, disse o volante, emocionado.

Diego Pituca tem 27 anos e contrato com o Santos até 30 de abril de 2023. O meio-campista foi titular nos 12 jogos do Peixe no ano antes da paralisação por conta do novo coronavírus.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com