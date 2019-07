Pituca diz que coliderança com Palmeiras não surpreende ninguém no Santos

Diego Pituca e os demais jogadores do elenco não se surpreendem com o Santos dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Ambos têm 26 pontos e o Peixe perde por sete no saldo de gols.

Nas últimas duas rodadas, o Peixe tirou quatro pontos de diferença. O Alvinegro venceu os últimos cinco jogos do Brasileirão.

“Surpreende ninguém. Santos é grande, sempre briga em cima. Trabalhamos para isso, para brigar por título e quem sabe levantar o caneco”, disse Pituca, em entrevista coletiva.

Diego Pituca diz que o Santos precisa “esquecer” o Palmeiras e focar nos três pontos em casa contra o Avaí, domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada. O Verdão receberá o Vasco.

“Temos que esquecer o Palmeiras e pensar só no Santos. Não tem jogo fácil no Brasileiro. Assisti a alguns jogos do Avaí, é equipe boa e vai dar trabalho. Temos que vencer para ter uma gordurinha”, concluiu.

“Trabalhamos no dia a dia, Palmeiras tem elenco forte e disputam competições. Nós só temos o Brasileiro, focando ao máximo e podemos continuar nessa pegada para brigar pelo título”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com