“Pilar” de Sampaoli, Aguilar relembra goleada e destaca alto nível pelo Santos

Felipe Aguilar foi classificado como um “pilar” do Santos pelo técnico Jorge Sampaoli, em entrevista na noite desta quarta-feira. E o zagueiro respondeu ao grande elogio do argentino.

Contratado neste ano junto ao Atlético Nacional-COL, o colombiano se firmou e destaca o bom momento vivido no Peixe.

“Não me considero titular absoluto. Mantenho um bom nível e tenho três companheiros que podem jogar. Se o professor decidir por eles, o farão bem. A concorrência gera o melhor de si. Me esforço a cada jogo para ajudar”, disse Aguilar.

“Receber elogios é bom. Em público expressa o bom, mas pode expressar o que posso melhorar pessoalmente”, completou.

Aguilar relembrou a má atuação no 5 a 1 para o Ituano, quando gerou dúvida na torcida, e lembrou de momento semelhante na carreira.

“Estamos expostos a isso, queremos sempre atuar bem. Não foi um bom jogo meu e da equipe mesmo. Não esqueço daquilo. Fui muito criticado pela torcida e imprensa. Sei que sou estrangeiro e serei mais exigido. Isso acontece, somos humanos. Passei por episódios assim na Colômbia e depois tive tempo largo com bons jogos, me consolidando em alto nível. E aqui foi assim. Experiências passadas me fazem viver um bom momento. E não é justo falar de um jogo, já passou. Que não falem só do Ituano, mas também de quando vou bem”, concluiu.

O Santos pagou a multa rescisória de R$ 15 milhões para tirar Aguilar do Atlético Nacional. O contrato vale até dezembro de 2022.

O zagueiro de 26 anos disputou 19 jogos na temporada, com um gol marcado. Neste momento, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe disputam uma vaga ao lado do colombiano.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com