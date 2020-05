Peres vê Lucas Veríssimo, do Santos, como melhor zagueiro do mundo: “Falo como mercado”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, voltou a dizer que Lucas Veríssimo é o melhor zagueiro do mundo. E a opinião, de acordo com o mandatário, não é de torcedor.

“Lucas Veríssimo, para mim, é o maior zagueiro do mundo. Não falo como santista, mas como mercado. É o que tenho falado na Europa para países que desejaram. Todos reconhecem, como na China também. Mas ele tem o sonho da Europa e respeitamos”, disse Peres, à ESPN.

José Carlos Peres também falou sobre o “acordo de renovação” com o defensor. De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, porém, o Peixe recuou porque tem receio de não honrar com os salários do elenco em meio ao coronavírus.

“Nenhuma (divergência). Estamos acertando a reforma do contrato. É um atleta valioso. Falou que precisa ser valorizado e é direito dele. Não entendi como ofensa. Conversamos e chegamos num acordo. Em breve anunciaremos, pandemia atrapalha um pouco. Existe harmonia entre eu e elenco”, afirmou.

O presidente do Peixe lembrou de sondagem do Atlético-MG e negou proposta oficial.

“Não chegou nada por escrito, só intermediário. Valores baixíssimos, 20 ou 30% do que queremos. E aí encerramos”, concluiu.

