Peres torce por permanência de Autuori: “Maior adversário do Santos é o próprio Santos”

O superintendente de futebol Paulo Autuori pediu a palavra na última quarta-feira para defender Gustavo Henrique e mandar um claro recado à diretoria do Santos contra o “fogo amigo”.

Autuori está incomodado com pressão interna para decisões do departamento de futebol e vazamento de informações falsas. Ele quer liberdade para agir de forma técnica e não passional. Algo diferente pode tirá-lo da função.

“Interferência de dentro do clube terá que primeiro passar por cima de mim. E eu não estar aqui. E isso claramente pode acontecer. Estou acostumado a defender o grupo que eu trabalho. Quem erra tem que ser punido e isso já aconteceu, mas enquanto as coisas estiverem sob a minha alçada, com compromisso com a verdade, isso não vai faltar”, disse Autuori.

O presidente José Carlos Peres reconhece o problema e torce pela permanência de Paulo Autuori. O contrato vai até dezembro de 2020.

“Ele (Autuori) tem toda razão. Alguém está vazando informações e isso o aborrece. Espero que ele não saia, mas é difícil (a situação). O maior adversário do Santos é o próprio Santos”, disse Peres, à Gazeta Esportiva, antes de ser questionado se sabe a origem das fake news.

“Gostaria muito de saber”, afirmou.

Autuori espera ter liberdade para trabalhar e planejar 2020. O superintendente tenta detectar os “inimigos internos” e espera apoio da cúpula santista para resolver o problema.

