Peres revela reunião com a Bolton e negociação por terreno para a base em Santos

O Santos e o Bolton Group, por meio do CEO Roberto Diomedi, terão reunião no início de junho para tratar sobre o retrofit na Vila Belmiro, mas principalmente um novo centro de treinamento para as categorias de base.

O novo encontro estava previsto para abril e depois adiado para maio, porém, houve atraso na elaboração do projeto do Peixe.

“Temos reunião em junho, estabelecendo a data certa. Houve atraso nosso na questão do arquiteto. Mudamos projeto anterior, não é power point. Através de um arquiteto, apresentando ao Conselho. Fechamos, fazemos maquete e aí é uma conversa mais apurada. Não priorizamos a Vila, é prioridade para o CT dos Meninos, negociamos por um terreno aqui em Santos. Oito campos de futebol, alojamento, intercâmbio… Engrandecer o Santos e trazer infraestrutura nova. Nos preocupamos com a base primeiro e estádio em paralelo com o mesmo grupo. Quero entregar Santos diferente em 2020”, disse o presidente, nesta segunda-feira.

Em abril, Roberto Diomedi ameaçou desistir do projeto depois da acusação de esquema de pirâmide por meio do diretor Stefano Cionini, posteriormente demitido. A ideia de investimento, porém, está de pé.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com