Peres revela busca do Santos por um lateral-esquerdo

O Santos está perto de fazer sua estreia no Campeonato Paulista, nesta quinta-feira contra o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, mas ainda busca reforços para completar o elenco. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o presidente José Carlos Peres confirmou que a direção está atrás de mais uma lateral-esquerdo.

“Jesualdo está fazendo um trabalho de observação. Esse jogo do dia 23 (contra o RB Bragantino) vai ser importante para tirar conclusões. Ele vai fazer a demanda e vamos tentar de todas as formas atendê-lo. De uma coisa sabemos, precismos de um lateral-esquerdo”, declarou.

Para a posição, o Peixe conta apenas com um jogador de origem, Felipe Jonatan. Como o vínculo de empréstimo deJorge terminou no fim de 2019, Jesualdo assumiu a equipe sem muitas opções para o lado esquerdo. No lado direito, Victor Ferraz saiu, mas Madson chegou e disputa vaga com Pará.

Jesualdo Ferreira faz sua estreia no comando do Santos nesta quinta-feira, às 19h15 (Brasília), na Vila Belmiro, contra o RB Bragantino, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.