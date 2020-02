Peres promete tempo para Jesualdo: “Vou segurar o máximo que puder”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, não esconde a pressão que paira sobre Jesualdo Ferreira no comando do Peixe. Em entrevista à Espn Brasil nesta sexta-feira, o dirigente elogiou o português, mas admitiu que a permanência do técnico está inevitavelmente ligada aos resultados.

“A pressão, quando é forte, é complicado. Eu garanto que vou até o limite máximo para dar tempo de ele se adaptar. É um treinador conceituado em Portugal. Terá o tempo necessário para se adaptar, mas o que eu sempre digo é: ‘A bola tem que entrar’”, declarou.

Perguntado sobre quanto tempo Jesualdo tem para dar sinais de evolução, Peres novamente defendeu o treinador, mas também não cravou a permanência do português.

“Olha, é o que eu disse, quando a bola não entra, tem algum problema. Mas eu vou segurar o máximo que puder, dando para ele o máximo de tempo possível para se adaptar. Estou sentindo isso no treino já”, seguiu. “Não garanto nem eu. Amanhã, o clube faz um impeachment e eu estou fora”, brincou.

Desde o início de 2020 no comando do Peixe, Jesualdo soma apenas sete jogos pelo clube, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. O clube da Vila Belmiro lidera o Grupo A do Paulista com 11 pontos somados.

Questionado se o treinador superaria duas derrotas de peso nos próximos jogos contra Palmeiras (Paulistão) e Defensa y Justicia (Libertadores), o presidente procurou demonstrar confiança.

“Eu acho que ele suporta até mais, se a gente sentir que a equipe está bem treinada. Agora, o time tem que correr. Para quem não se lembra, quando o Sampaoli esteve à frente do Santos, perdeu de cinco no começo, tomou de quatro, de três”, relembrou Peres.

Pressionado, Jesualdo Ferreira volta a comandar o Santos às 16 horas (Brasília) deste sábado, contra o Palmeiras, no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.