Peres promete mais reforços no Santos, mas alerta para “dinheiro curto”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, promete mais reforços para o segundo semestre, mas não deve fazer grandes investimentos.

O Peixe quer um lateral-direito para ser “sombra” de Victor Ferraz e um substituto para Jean Lucas. Um meia e um ponta estão nos planos, mas não são prioridade.

“Vão ter mais reforços, estamos indo atrás, mas obviamente o dinheiro é curto. Vamos trazer, mais uma vez, reforços pontuais que tragam resultado para o clube. Tentando acertar ao máximo. É difícil manter equipe competitiva, exige investimento, receitas são reduzidas ainda, mas Santos voltou a crescer. Crescemos 29% em sócios no último trimestre. São quase 30 mil. Pegamos com menos de 8 mil. Santos cresce em todos os âmbitos”, disse Peres, ao “Peixecast” no Spotify.