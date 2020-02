Peres nega negociação em andamento, mas abre portas para Robinho

O presidente do Santos, José Carlos Peres, falou sobre a possibilidade de repatriar Robinho na noite desta sexta-feira. O dirigente explicou que não há negociação em andamento pelo atacante do turco Basaksehir, mas abriu as portas para o retorno do ídolo e, em entrevista à Espn Brasil, comentou a condenação por violência sexual do jogador.

“Ele está se defendendo. No começo da minha gestão quase o trouxemos, mas cheguei a conclusão que ele tinha que ir lá se defender para contratar. Robinho é um Menino da Vila, a torcida do Santos gosta do Robinho e a gente respeita isso. Ele tem uma identidade com o Santos muito forte e ele pode vir, sim. A porta está aberta para ele vir. Não temos negociação, ninguém está negociando ainda, só conversamos com a empresária”, afirmou.

Em 2017, Robinho foi condenado a nove anos de prisão por crime de estupro em 2013, na Itália, quando ainda defendia o Milan. Peres, por outro lado, disse que não está preocupado com a imagem do clube caso o ídolo volte a vestir a camisa do Santos.

“Nós já tivemos problemas sérios com outros atletas. O próprio Neymar teve um problema sério também. Isso acontece porque os jogadores têm facilidade, eles estão bem de vida, com dinheiro e cumprem os desejos de cada um. No caso do Robinho, acho que, se ele fosse um bandido, não estaria se defendendo. A preocupação seria se ele fosse condenado, mas o caso dele foi revisto e está em processo de julgamento. Enquanto o juiz não julgar a decisão final, não dá pra gente ficar entrando na vida particular do jogador”, disse.

Por fim, o presidente do Peixe rasgou elogios ao atacante, mas destacou que o desejo ainda não se transformou em uma proposta definitiva. Uma nova regra no futebol turco impõe uma tarifa de 70% no salário de estrangeiros, o que torna a renovação de Robinho com o Basaksehir improvável. Assim, Peres vai esperar o desfecho da situação para agir.

“É um jogador bom de vestiário, muito alegre e eu sei porque estava no clube quando ele estava. Ele tem liderança, uma energia com a torcida e isso a gente não pode negar. É um desejo do clube? Com certeza. Mas, para se transformar em realidade, nós temos um impasse ainda, que é o jogador ficar livre lá na Turquia. Quanto ao processo, é dele, é particular, uma coisa privada. Se ele errou, vai responder, não tenha dúvida alguma”, concluiu.

