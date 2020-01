Peres lembra “bombardeio” de 2019 e diz que Jesualdo não pediu reforços ao Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que o técnico Jesualdo Ferreira não pediu reforços à diretoria. A avaliação positiva do português foi antecipada pela Gazeta Esportiva.

Neste mesmo período do ano em 2019, Peres recebia inúmeros pedidos do ex-treinador Jorge Sampaoli, inconformado com a discrepância para rivais no mercado.

“Ele (Jesualdo) não pediu, Justiça seja feita. Está analisando o time. No ano passado estava sendo bombardeado nessa época. Não fez pedido, faz trabalho surpreendente, mantendo time vibrante e para frente. Tem experiência boa para tocar o trabalho do ano passado. Não me pediu nada”, disse Peres, ao programa Esporte por Esporte.

Dessa forma, o Peixe trará poucos reforços. “Dois ou três”, de acordo com um dos diretores. Um lateral-esquerdo, por causa do retorno de Jorge para o Monaco (FRA), é a prioridade. O lateral-direito Madson e o atacante Raniel já foram anunciados.

Veja os atuais jogadores do elenco santista:

Goleiros: Everson, Vladimir, João Paulo e John;

Laterais: Madson, Pará e Felipe Jonatan;

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Aguilar;

Meio-campistas: Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jobson, Sandry, Jean Mota, Evandro e Cueva;

Atacantes: Eduardo Sasha, Soteldo, Marinho, Raniel, Kaio Jorge, Arthur Gomes, Derlis González, Tailson, Lucas Venuto e Uribe