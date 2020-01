Peres garante que está em sintonia com Jesualdo na busca por reforços

Nesta quarta-feira, o Santos realizou a apresentação oficial da parceria com a Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT) e o presidente José Carlos Peres aproveitou para responder questões relacionadas ao planejamento do clube para a temporada.

O mandatário do Peixe revelou que a diretoria está em constante comunicação com Jesualdo Ferreira, buscando identificar as carências do elenco e, a partir de então, buscar contratações.

“Essa questão de contratação, o Jesualdo divide conosco, nós decidimos juntos o que precisa e o que não precisa. Ele está bem aberto para isso e é mais ou menos como funciona na Europa. A gente quer cada vez mais a participação do técnico para ver as necessidades, as contratações são feitas em conjunto”, afirmou o presidente.

Peres também confirmou que o Santos busca clubes que estejam interessados em Cueva e Bryan Ruiz. Além disso, o presidente ressaltou a importância de olhar para a base nesta temporada.

“Os nomes citados (Cueva e Bryan Ruiz) obviamente estamos conversando. Hoje o clube mudou bastante. Tem um diretor de futebol que está implantando uma nova metodologia. Eles estão montando um novo olhar para a base. Atualizando em termos de metodologia. O Santos parou um pouco no tempo e mesmo assim sempre revela. O raio cai toda hora aqui”, completou.

Depois de empatar sem gols na estreia do estadual contra o Red Bull Bragantino, o Peixe venceu o Guarani na última rodada. Com os quatro pontos conquistados até o momento, o Alvinegro Praiano ocupa a primeira posição do grupo A.