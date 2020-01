Peres esclarece situações de Cueva, Vanderlei e Bryan Ruiz no Santos

Além de Jesualdo Ferreira, o presidente José Carlos Peres foi outra figura do Santos que conversou com a imprensa nesta quarta-feira e deu declarações importantes. O mandatário do Peixe esclareceu as situações de Vanderlei, Cueva e Bryan Ruiz.

O goleiro que se destacou em anos anteriores amargou a reserva com Sampaoli e passou a ser sondado pelo Grêmio. No entanto, Peres afirma que o Tricolor Gaúcho não é o único interessado em Vanderlei: “São várias conversas. Não apenas com o Grêmio. A gente está vendo a melhor oportunidade para ele para o clube também”.

Outro nome que esteve em baixa em 2019 foi o meia Christian Cueva, que se envolveu em diversas polêmicas. O presidente do Santos acredita que o peruano pode dar a volta por cima, utilizando o atacante Eduardo Sasha como exemplo.

“Cueva está integrado ao departamento de futebol profissional. O professor já disse que vai analisar, ele não o conhece. Se ele for bem nos treinos e se dedicar, fazer o que o Sasha fez. O Sasha era reserva”.

Se por um lado o presidente deve dar novas oportunidades a Cueva, por outro Bryan Ruiz está com os dias contados no Santos: “Estamos fazendo a rescisão dele nos próximos dias”, completou José Carlos Peres.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com