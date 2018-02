Peres diz que Santos pode rever ações contra Neymar

O Santos, de acordo com o presidente José Carlos Peres, cogita rever as ações que o clube tem contra Neymar e a sua família na Justiça. O Peixe processou o craque, o seu pai e o Barcelona em 2015, na gestão de Modesto Roma.

“Vamos conversar para resolver isso”, resumiu Peres.

Depois de se reaproximar de Pelé e conversar em uma reunião, o alvinegro busca maior contato com Neymar. Há conversas em andamento com o estafe do atacante do PSG.