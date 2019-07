Peres diz que Santos pode barrar Gustavo Henrique se negociação não avançar

Gustavo Henrique pode deixar de jogar pelo Santos se a negociação pela renovação do contrato não avançar nas próximas semanas. O vínculo se encerra em 31 de janeiro de 2020 e um pré-acordo com qualquer clube pode ser assinado a partir desta quarta-feira.

O presidente José Carlos Peres não quer o zagueiro à disposição se não chegar a um acerto com o empresário Fernando César, dono de 45% dos direitos econômicos, nos próximos dias. Gustavo é titular com o técnico Jorge Sampaoli e um dos capitães.

“Gustavo Henrique é uma negociação que já vem há algum tempo. Na questão salarial já está acertado, o problema maior é os 45% do empresário, que ele vê uma possibilidade de ganhar mais na Europa. Ao contrário do que estão dizendo, ele quer ficar, não quer sair, está lá desde os 9 anos. Vamos fazer todo o possível para que ele continue. Tem um limite para ser resolvido, se eles fizerem um pré-contrato vai ter que nos comunicar e não queremos isso, mas temos um limite, não escalaremos um jogador que não é mais nosso. É bom senso do jogador, empresário e nosso. A gente tem que estudar um pouco o cenário, mas acontece que você depende do outro lado. Se o outro lado não quer ficar, quer ganhar mais.. Não dá para fazer um contrato que prejudique o clube, não tem orçamento, que precisa prestar contas ao Conselho. O negócio feito correndo nunca será bom negócio”, disse Peres, à TV Gazeta.

O empresário de Gustavo, Fernando César, se recusa a fazer qualquer comentário sobre a negociação em andamento. Enquanto isso, o jogador destaca sempre que pode o desejo de permanecer.

Revelado nas categorias de base do Santos, Gustavo Henrique tem 26 anos e é monitorado por Corinthians, Flamengo e São Paulo.

