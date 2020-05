Peres diz que Santos não pensa em vender Sánchez: “Muito bom jogador e boa pessoa”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, diz que não pensa em vender Carlos Sánchez. O uruguaio foi cogitado no Grêmio no início do ano. O Peixe precisa negociar um ou dois atletas.

Os representantes do meia cobraram o Peixe por um valor devido ainda da contratação, em 2018, e o débito foi quitado.

“Não houve proposta nenhuma, foi tudo via imprensa. Tal time quer… Mas ninguém entrou em contato. É um grande jogador, mesmo que viesse (oferta) teríamos suportado essa pretensão. Não vamos negociar o Carlos Sánchez porque é importante, líder, muito bom jogador. E boa pessoa, que não cria problema. Nunca criou problema. Voltou de férias em janeiro e tinha um percentual atrasado e liquidamos. Não queremos vender, só se vier uma grande proposta… Depende muito do valor”, disse Peres, à ESPN.

Carlos Sánchez tem 35 anos e contrato até 22 de julho de 2021. O meio-campista fez 24 gols em 86 jogos pelo Santos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com