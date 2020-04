Peres diz que Santos está perto de acerto com o Hamburgo por Cleber

O presidente José Carlos Peres diz que o Santos está perto de acordo com o Hamburgo (ALE) pela dívida da contratação de Cleber Reis, em 2017.

O Hamburgo entrou com uma ação na FIFA contra o Peixe e o clube do Brasil foi impossibilitado de registrar novos jogadores na CBF.

“Temos 55% do jogador. Não atuou, temos emprestado a alguns clubes e ele não tem culpa nenhuma. Estamos conversando bastante com eles (Hamburgo). A dívida é de 2,5 milhões de euros (R$ 15,1 mi), existe multa. Não entendemos como se coloca uma multa desse tamanho. Cada parcela atrasada da gestão anterior era 250 mil euros (R$ 1,5 mi) de multa. Um negócio absurdo. Acertamos com eles, vamos pagar os 2,5 mi e sobre multa e juros vamos emprestar jogadores que não estamos utilizando”, disse Peres, à Transamérica.

Cleber Reis tem 29 anos e está emprestado à Ponte Preta até dezembro, mesmo mês do fim do contrato com o Santos, que paga a maior parte dos altos salários. O zagueiro só atuou 10 vezes pelo Peixe e foi cedido anteriormente para Paraná, Coritiba e Oeste.

