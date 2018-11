Peres diz que Sampdoria quer Dodô no Santos e cita pagamento em 18 vezes

O presidente do Santos, José Carlos Peres, voltou a dizer que tem tudo certo pela permanência de Dodô em 2019. De acordo com o relato do mandatário, a Sampdoria quer o lateral-esquerdo no Peixe depois do empréstimo, com duração até 31 de dezembro.

“Dodô está tudo certo. É um pagamento à vista e eles já estão dando para pagar em 18 meses. O interesse da Sampdoria é que ele fique conosco e estamos negociando salários”, disse Peres, ao Bandsports.

O valor fixado para a compra é de 2 milhões de euros (cerca de R$ 8,5 mi) e está reservado. O problema é justamente a discussão sobre o salário do jogador.

Para diminuir os vencimentos mensais, o Santos aceita ceder parte dos direitos econômicos para o jogador. A diferença é gritante entre o salário na Europa com a quantia oferecida pelo Peixe. Atualmente, o clube da Baixada Santista arca com R$ 130 mil – o equivalente a 20% do total, de cerca de R$ 650 mil.

Com parte dos direitos, Dodô poderia lucrar em uma futura negociação – situação vista com bons olhos pelos empresários, já que o ala quer continuar no Brasil. O Santos tem a concorrência do Flamengo.