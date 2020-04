Peres diz que Lucas Veríssimo, do Santos, é “um dos maiores zagueiros do mundo”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, vê Lucas Veríssimo como um dos maiores zagueiros do mundo e não descarta negociá-lo em breve.

Peres comentou, em entrevista para a Bandsports, sobre vendas frustradas em 2018 e 2019.

“Temos uma dívida (de honra, não financeira) com o Lucas Veríssimo. Quando assumimos em 2018, esteve a ponto de ser negociado com a Rússia (Spartak), não foi no último segundo. No ano passado tivemos oportunidade no Torino, mas proposta não chegou em nossas mãos e contrataram outro jogador para a posição por valores mais baixos (Bremer, do Atlético-MG). Sabemos que ele quer jogar na Europa, para mim é um dos maiores zagueiros do mundo. Se surgir algo para satisfazer o clube e o jogador, será negociado”, resumiu o presidente.

Veríssimo espera desde 2018 por uma valorização salarial. A renovação esteve próxima de ocorrer com o diretor Paulo Autuori no ano passado, mas a saída dele esfriou a conversa.

Lucas Veríssimo trocou de empresários recentemente e a negociação foi retomada com o atual gestor, William Thomas. O objetivo do defensor é estender o atual vínculo até 2014, com reajuste nos vencimentos.

