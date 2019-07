Peres diz que erro do Santos com Kaio Jorge dificulta renovação de Sandry

O presidente do Santos, José Carlos Peres, comentou a negociação para renovar o contrato de Sandry. Na visão do mandatário, o acerto com Kaio Jorge em janeiro prejudicou outras tratativas no clube.

O Peixe pagou salário alto para Kaio, em comparação ao nível das categorias de base, e agora precisa lidar com pedidas altas de empresários.

“Sandry é o volante. Depende só dele e do estafe, não podemos estragar a base extrapolando valor. Renovamos Kaio Jorge numa situação melhor e querem dele para cima. Não iremos cometer o erro duas vezes. Robinho e Diego era 1500 por mês, depois foi para 15 mil. Há tempo de plantar, de regar e de colher. Pais jogam valor lá em cima. É impossível dar três vezes mais que time de Série B. Fez um jogo, de 10 minutos, 15… Temos que tomar grande cuidado. Se colocar para jogar, depois não renovamos mais”, disse Peres, nesta quarta-feira.

Em entrevista à Gazeta Esportiva na semana passada, Sandry comentou sobre a “humilhação” vivida no Alvinegro. Ele treina separadamente, às 7h, e às vezes nem é acompanhado de membros da comissão técnica.

Procurado pela reportagem, o empresário Giuliano Bertolucci disse que ainda não houve avanço pela renovação de Sandry.

