Peres defende contratação e diz que Gabigol atrai público infantil no Santos

Depois de um grande esforço e alto custo envolvido pelo empréstimo junto a Internazionale-ITA, Gabigol teve início fulminante na segunda passagem pelo Santos, com quatro gols em quatro jogos. De lá para cá, porém, o camisa 10 não marca há seis partidas, com atuações abaixo do que pode render.

Diante de alguns questionamentos, o presidente José Carlos Peres defendeu Gabriel, falou sobre a negociação e citou o efeito causado no público infantil do Peixe.

“Ganho está aí. É artilheiro, está tendo boa performance. Veio da Europa com salário de Brasil. Isso é importante todos saberem. Foi uma oportunidade. Uma negociação dura. A Inter de Milão é cuidada por chineses. E é difícil tirar jogadores de lá. Eles alegavam a venda de R$ 60 e poucos milhões. E equivale a um contrato de cinco anos para eles. Foi difícil, conseguimos e era um desejo da torcida do Santos. Torcida reclama por reforços. E mesmo com a chegada do Gabigol, ainda há dúvida. Gabigol é ganho técnico, de imagem, meninos estão voltando a ver jogos. Juventude vai muito pelo videogame. Ou camisas de times da Europa. Então temos que mudar essa situação que não é boa para o clube”, explicou Peres.

Gabigol está emprestado até o fim de 2018 e, de acordo com o presidente Peres, há uma cláusula no contrato para extensão do vínculo por mais um ano em caso de consentimento de todas as partes envolvidas.

Depois de atuação ruim na eliminação do Santos na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras, Gabigol, suspenso, não enfrentará o Estudiantes-ARG, dia 5, em Quilmes, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América.