Peres cobra multa ao Santos e cita histórico de Sampaoli: “Final sempre infeliz”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, falou pela primeira vez sobre a saída turbulenta de Jorge Sampaoli depois do sorteio da fase de grupos da Libertadores da América, na noite desta terça-feira, no Paraguai.

Peres cobrou a multa rescisória da comissão técnica, em um total de cerca de R$ 5 milhões, e citou o histórico do treinador argentino.

“Sampaoli pediu demissão no dia 9 (de dezembro), concordamos pois ninguém deve trabalhar contrariado. Liberamos. Houve o problema da multa da comissão técnica. Contrato era até 31/12/2020, um ano para cumprir. Preferiu quebrar e é só pagar a multa. Fica todo mundo em paz e feliz. Se não pagar, Justiça vai decidir se paga ou não paga. O caminho que ele tomou não foi o que pretendíamos, mas é característica dele. Temos que entender, pessoas são assim. Cada um com seu sentimento. Recebemos com surpresa o pedido de demissão e ele se foi do Santos”, disse Peres, à Fox Sports.

“Infelizmente, Sampaoli tem histórico. Conversamos com LA U, Federação Chilena… Há relatos do que aconteceu por lá. Tem característica de ir bem em um ano e sai sempre de forma difícil. Deixou pendências nesses dois, na seleção argentina também. Final sempre infeliz”, completou.

José Carlos Peres valorizou a liberdade para Sampaoli trabalhar e minimizou a perda do treinador.

“Deixamos ele trabalhar como queria. Desejou jogar segundo turno todo na Vila Belmiro, achou que seria handicap. Atendemos tudo que ele pediu, mesmo com nossas limitações. Santos pensou grande. A convivência era tranquila”, afirmou.

“Infelizmente não estamos na cabeça das pessoas quando querem ir embora. Sampaoli perdeu grande oportunidade de cumprir o contrato e fazer grande competição. Vida que segue, Santos é maior do que todos nós”, concluiu.

O Santos espera definir o substituto de Jorge Sampaoli ainda nessa semana. O treinador não se acertou com o Palmeiras e está na mira da seleção equatoriana.