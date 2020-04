Peres aprova reunião virtual no Santos, mas alerta para voto à distância

O Santos fará na próxima quinta-feira a primeira reunião virtual do Conselho Deliberativo de sua história. O encontro será informal e juntará membros da mesa diretiva para atualizar assuntos do clube em meio à pandemia do novo coronavírus.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, o Peixe estuda investimento para informatizar as reuniões e também os processos do Conselho – esse primeiro encontro online teste não terá custo. O presidente José Carlos Peres apoia a iniciativa, mas alerta para outro tema.

“A reunião virtual é moderna, tanto quanto seria o voto à distância…”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

O Santos organizou uma apresentação para os conselheiros da empresa Election, em maio de 2019. Os responsáveis explicaram como seria o processo eleitoral, mas não empolgaram o plenário. Desde então, não houve avanço significativo.

A eleição do Peixe está previamente marcada para dezembro. Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo, admite a dificuldade de viabilizar o voto à distância até lá.

“A pandemia e o isolamento atrapalharão o andamento dos planejamentos . Temos que aguardar as orientações das autoridades de saúde e o retorno das atividades”, afirmou Teixeira, à reportagem.

