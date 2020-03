Peres aponta interessados e estipula preço para Kaio Jorge, do Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, tem sido procurado com frequência por clubes europeus interessados no atacante Kaio Jorge, de apenas 18 anos.

A Juventus é um dos possíveis destinos. E o Peixe pede alto para vender o Menino na Vila na próxima janela internacional de transferências, a partir de junho.

“Não é segredo que Kaio Jorge é procurado, mas se não recebermos as ofertas que considero adequadas até um determinado prazo, o manteremos até o final da temporada. A Juventus perguntou sobre ele, mas não fez ofertas formais. Eu disse a eles que sua cláusula de liberação é de € 75 milhões (R$ 409 mi), mas estamos abertos a negociações. Estávamos discutindo perto de 30 milhões de euros (R$ 163 mi), mas não apenas com a Juve”, disse Peres, ao Calciomercato.

“Outros dois clubes italianos têm interesse ativo nele, assim como o futebol francês, mas como essas histórias não chegaram aos jornais, não vou citar”, completou.

Kaio Jorge se firmou no elenco profissional comandado por Jesualdo Ferreira e tem um gol em sete partidas na temporada. O contrato termina em dezembro de 2021.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com