Pedido não atendido de Sampaoli prejudica o Santos para duelo contra Flamengo

O Santos visitará o Flamengo, no Maracanã, neste sábado, às 17h, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é encarado como uma decisão pelo Peixe, já que coloca frente a frente o líder e o segundo colocado da competição. O Alvinegro não terá Diego Pituca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O elenco santista tem poucas opções para o setor de meio-campo e o único substituto da posição é Alison. O jogador tem característica de marcação e carece de maior qualidade para chegar ao ataque. A falta de atletas para a faixa central do campo revela a importância do pedido feito por Jorge Sampaoli após a venda de Jean Lucas.

O volante firmou-se no Santos e tornou-se uma das principais peças do time, porém foi vendido ao Lyon na janela de transferências. Desde então, Sampaoli insistiu na importância de repor a perda, pois acredita que apenas será possível brigar pelo título com a presença de um meio-campista de grande qualidade no elenco.

Desde então, o Santos contratou apenas Evandro. No entanto, o jogador atua como “interior”, articulando a equipe em uma faixa mais avançada do campo, não tendo a marcação como característica principal. Jobson, que foi adquirido junto ao Red Bull Brasil em abril, ainda não recebeu oportunidades na equipe profissional, já que o treinador argentino acredita que o jogador ainda não “entendeu” o modelo de jogo da equipe.

No momento, o Santos ocupa a segunda posição do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos somados. O time buscará mostrar sua força novamente fora de casa, já que é o visitante com melhor aproveitamento da competição.