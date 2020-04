Participações diretas de Sánchez em gols do Santos despencam em 2020

Por mais que tenha apresentado sinais de evolução, o Santos de Jesualdo Ferreira ainda não engrenou em 2020. A irregularidade da equipe dentro de campo passa muito pelas atuações pouco consistentes de Carlos Sánchez, que foi essencial para o Peixe na temporada passada.

Até o momento, o meio-campista uruguaio disputou 11 partidas pelo Alvinegro Praiano neste ano. Sánchez marcou um gol na vitória sobre o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista, e deu a assistência para Lucas Veríssimo marcar de cabeça o tento que garantiu o triunfo do time sobre o Delfín, pela Libertadores.

Quando comparados às estatísticas de 2019, os dados do jogador nesta temporada decepcionam. Em seus onze primeiros jogos do ano passado, Sánchez balançou as redes quatro vezes e colaborou com duas assistências. Assim, o número de participações diretas em gols diminuiu de seis para duas, uma queda de quase 70%.

Considerando o número total de gols marcados pelo Santos nas duas temporadas neste recorte de 11 jogos, ainda é observada uma diminuição da participação de Sánchez. Em 2019, o meia esteve envolvido diretamente em seis dos 24 tentos do Peixe nessa amostragem, uma influência de 25%. Já neste ano, na mesma quantidade de partidas, o jogador registra duas participações diretas em 13 gols, baixando essa taxa para 15,3%.

Como Jorge Sampaoli adotava a estratégia de rodízio do time titular e de esquema tático a partir das características do adversário, Sánchez atuou em diversas posições em 2019. O uruguaio chegou a exercer funções mais recuadas, como segundo volante, assim como foi armador e, até mesmo, ponta-direita.

Já nesta temporada, Jesualdo opta por escalar sua equipe distribuída em um 4-3-3 em todas as partidas. Nessa formação, Sánchez divide com Pituca a responsabilidade de armar a equipe, encostando no trio de frente, que atua de maneira menos posicional do que o Peixe de Sampaoli.