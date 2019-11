Pará não hesita: “Santos de 2010 jogava mais bonito que esse Flamengo”

Em sua segunda passagem pelo Santos, Pará é um dos principais nomes do sistema defensivo de Jorge Sampaoli. O lateral-direito, que também era titular na época em que Neymar e companhia atuavam na Baixada, foi atleta do Flamengo por quatro anos e tem uma identificação com a torcida carioca.

Independente disso, o jogador deixou claro que o futebol apresentado pelo Peixe de 2010 é superior ao Flamengo desta temporada.

“Uma pergunta até fácil de responder. Na minha opinião, o Santos de 2010 jogava o futebol mais bonito, mais elegante, mais pra frente. Ganhávamos quase todos os jogos na Vila… Ganhamos de 10 a 0 do Naviraiense, 8 a 1 do Guarani. O Santos jogava mais”, comentou.

Sem custos, Pará chegou ao Santos para disputar posição com Victor Ferraz, que era titular no começo desta temporada. Por conta das atuações irregulares, o camiseta 4 perdeu a posição em um curto período de tempo. Aos 33 anos, o veterano comemorou a sequência de jogos.

“Fico feliz de poder estar atuando, de ter essa sequência. To tentando aproveitar da melhor maneira possível. A gente respeita as decisões do treinador, quem ele colocar vai dar conta do recado. Comigo não vai ser diferente”, destacou.

Após a goleada aplicada sobre o Botafogo, o Santos ficou seis pontos na frente do São Paulo, último colocado do G4. Querendo manter o embalo, o Alvinegro Praiano visita o Avaí, nesta 21 horas (de Brasília), às 21 horas (de Brasília), pela 31 rodada do Brasileirão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com