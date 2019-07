Pará não é prioridade, mas tem aval de Sampaoli e pode reforçar o Santos

Pará, do Flamengo, pode reforçar o Santos. O lateral-direito não é a prioridade, mas tem o aval do técnico Jorge Sampaoli e é considerado “viável” pela diretoria.

Pará tem 33 anos e esteve no Peixe entre 2008 e 2012. O jogador não está nos planos do Rubro-Negro e tem contrato até 31 de dezembro. Os cariocas ainda têm Rafinha, Rodinei e João Lucas para a posição.

O salário de Pará é alto para um reserva, porém, não está muito acima da média do Alvinegro. Ele viria para ser uma “sombra” a Victor Ferraz.

Sampaoli indicou outros laterais, mais caros, e vê ponto positivo em Pará chegar e já ficar à disposição, sem a necessidade de se adaptar depois de voltar do exterior ou precisar de tempo para recuperar a forma física.

Procurado pela Gazeta Esportiva, o Flamengo negou qualquer procura oficial do Santos, mas admitiu a possibilidade de negociá-lo antes do fim do contrato.

Victor Ferraz é o titular (e capitão) e Matheus Ribeiro foi liberado para ser emprestado. As alternativas atuais são da base: Caju, promovido ao elenco principal, e Lucas Minele e Mikael Doka, do sub-20.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com