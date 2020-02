Pará blinda Jesualdo de desfalques por lesão e diz: “Temos um elenco enxuto, mas qualificado”

Uma das principais dores de cabeça do início de Jesualdo Ferreira no Santos tem sido as lesões. O português já perdeu oito jogadores contundidos e teve seu começo de trabalho prejudicado. Apesar das críticas, o lateral-direito Pará defendeu o comandante e classificou o grupo como “qualificado e enxuto”.

“É difícil isso para o treinador, que não tem todas as peças à disposição para tentar nos pedir o que ele acha. Infelizmente tivemos várias lesões. Nosso elenco é qualificado, mas enxuto, então, sentimos a falta dos jogadores que estão de fora”, comentou.

Os problemas de Jesualdo vão da zaga ao ataque. Na linha defensiva, Lucas Veríssimo se recupera de um estiramento no joelho esquerdo. O atleta vem passado por reavaliações, mas ainda não tem data definida para retornar. É o mesmo caso do companheiro Felipe Aguilar. O colombiano está com um edema na coxa direita e, assim como Veríssimo, sequer foi inscrito na fase inicial do Paulistão.

Na lateral, Madson, recém-contrato, ainda não teve condições de estrear por ter atingido a forma física desejável. O meio-campista Carlos Sánchez precisou ser poupado no clássico contra o Corinthians por conta de desgastes musculares.

O contratempo é ainda mais grave no ataque, já havendo cinco machucados. Na estreia do estadual, contra o RB Bragantino, Marinho teve uma fratura no pé esquerdo e Kaio Jorge teve um entorse. O último já se recuperou. O paraguaio Derlis González também sentiu um desconforto muscular nas últimas semanas, mas tem condições de jogo. A última baixa foi do jovem Arthur Gomes, autor do primeiro gol do Santos na vitória sobre o Guarani, que precisou ser substituído antes do intervalo, sentindo dores no músculo posterior da coxa direita.

Com uma semana cheia para treinamentos, a esperanças é que Jesualdo consiga recuperar o mais rápido possível seus jogadores. O próximo desafio do Peixe será só na próxima segunda, às 20h, na Vila Belmiro, diante do Botafogo-SP, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.