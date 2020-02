Pará avalia fase do Santos: “não conseguimos pôr em prática o que é treinado e pedido”

Nesta terça-feira, na reapresentação do Santos ao CT Rei Pelé, após a derrota para o Corinthians no último domingo, o lateral-direito Pará foi escalado para conceder entrevista coletiva. O defensor avaliou o início de temporada do Peixe e revelou que o time ainda não está assimilando o que é pedido pelo treinador Jesualdo Ferreira.

“A gente não está conseguindo por em prática o que é treinado e pedido, mas acredito que seja porque é início de um trabalho. Tivemos três jogos em uma semana, tornando impossível de manter o alto nível porque o tempo de recuperação é muito curto. Em plena segunda-feira, pegamos o Guarani, na quinta, a Inter de Limeira, e, no domingo, o clássico”, comentou.

Em apenas 11 dias, o Alvinegro da Vila Belmiro fez quatros partidas, todas pelo Paulistão. O curto intervalo de tempo entre as partidas, treinamentos e descanso também é um dos fatores para o modesto início santista no ano para o defensor. O mesmo acredita que com a semana cheia de treinamentos pela frente, o rendimento pode melhorar.

“Vamos procurar aproveitar essa semana da melhor forma possível. Vai ser muito importante todo mundo se dedicar. Será um tempo vital de treinamento para melhorar o futebol, evoluir e melhorar diante do Botafogo-SP na próxima rodada”, disse.