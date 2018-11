Pai de Diego, do Flamengo, nega procura do Santos

Djair Ribas, pai de Diego, do Flamengo, nega qualquer procura recente do Santos pelo retorno do meia de 33 anos.

Como publicado pelo Diário do Peixe, o armador foi assunto em reunião do Comitê de Gestão na noite desta segunda-feira, em São Paulo. O presidente José Carlos Peres teria dito que Diego está sem clima no Flamengo, quer voltar e aceitaria receber menos por mês. O contrato vai até 31 de julho de 2019.

“Não é verdade (a procura do Santos pelo Diego). Neste momento é muito difícil falar desse assunto”, resumiu Djair Ribas, à Gazeta Esportiva.

Um dos membros do comitê diz que Diego é a nova obsessão de Peres, assim como foi Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX, alvo sem sucesso em todo o primeiro semestre.

Diego é atualmente reserva do Flamengo sob o comando do técnico Dorival Júnior. Os salários do ídolo beiram R$ 1 milhão.