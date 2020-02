Pachuca oficializa a contratação de Cueva, ex-Santos

A diretoria do Pachuca utilizou as redes sociais do clube para anunciar, de forma oficial, a contratação do meio-campista Cueva, ex-Santos. Os detalhes do contrato não foram divulgados, porém o atleta irá assumir a camisa 18 do clube.

Cueva deixou o Santos no início do mês alegando atrasos em seus pagamentos, algo que o time brasileiro questiona. A Fifa deu nesta sexta-feira a liberação provisória para o peruano defender o Pachuca, mas a entidade também deixou claro que o Peixe poderá buscar uma indenização pelo atleta.

O Santos investiu pesado para a contratação de Cueva a pedido do treinador Jorge Sampaoli, que já deixou o clube. A equipe brasileira pagou 7 milhões de dólares (hoje referente a R$ 30,2 milhões) para tirá-lo do Krasnodar, da Rússia.