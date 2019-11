Orlando Rollo vai à Vila e “volta” a ser vice-presidente do Santos

Orlando Rollo voltou a ser vice-presidente do Santos na manhã desta segunda-feira. Ele protocolou o fim da licença na secretaria do Conselho Deliberativo e se dirigiu ao andar da presidência na Vila Belmiro.

Rollo foi ao estádio acompanhado de ex-funcionários demitidos por causa da má relação do vice com o presidente José Carlos Peres. Alguns profissionais desligados recentemente e com processos trabalhistas em andamento foram liberados pela segurança e avisaram os atuais para não se sentirem intimidados. A sensação inicial era de “invasão”, mas não foi o caso.

Peres está suspenso pelo STJD, porém, de acordo com o clube, o “gancho” ocorre na presidência do futebol, não do clube, então Orlando Rollo não seria o presidente “total” em exercício. O vice, em compensação, se vê no direito de tomar decisões administrativas.

Orlando Rollo pediu licença do cargo em janeiro deste ano. Uma das justificativas foi discordar de uma portaria do presidente José Carlos Peres, limitando suas funções em setembro de 2018.

A Comissão de Inquérito e Sindicância avaliou o caso e declarou a portaria como ilegal, descumprindo o Estatuto Social. A punição sugerida foi de advertência. O Conselho não aprovou e pediu para a CIS reavaliar por causa da ausência de uma defesa por escrito de Peres, dando margem à paralisação do processo via liminar.

Baseado no parecer da CIS, a portaria de Peres foi cassada, as obrigações previstas no estatuto foram restituídas, assim como o acesso ilimitado ao clube e a documentos, além do desbloqueio do e-mail corporativo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com