Oliveira vê renovação perto e diz: “Estão vendo meu comprometimento”

Ricardo Oliveira não deve sair do Santos em 2018. Pelo menos é o que as duas partes estão esperando. Em negociações desde o início do ano, o atacante indicou que irá aceitar a proposta feita pela diretoria do Peixe para renovar seu contrato, que termina em dezembro deste ano.

“Vou esperar acabar o campeonato para decidir. Vamos conversar dentro de uma tranquilidade. Mas o torcedor está vendo meu comprometimento dentro de campo. A diretoria já entrou em contato comigo. Espero resolver isso logo. Quero seguir no Santos”, disse o camisa 9 na saída do gramado após a vitória sobre o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A proposta do Santos é para estender o contrato por mais um ano, até o final de 2018, quando Oliveira terá 38 anos. O atacante, porém, pretendia assinar um vínculo válido por mais dois anos. Perguntado sobre a permanência do camisa 9 na próxima temporada, o técnico Elano também mostrou otimismo.

“Sobre o Ricardo, além de um grande amigo, é um cara importante para o nosso elenco. É um cara que se cura e se doa a todo momento. Fico feliz, sei que está bem encaminhado. Ele é importante para nós, fico feliz”, disse o comandante em entrevista coletiva.