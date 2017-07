Oliveira questiona ação do 4º árbitro contra o Santos, mas admite: “Não vai mudar”

Apesar do duelo entre Santos e Flamengo ter acontecido na última quarta-feira, o polêmico pênalti ‘desmarcado’ por Leandro Vuaden segue sendo assunto no CT Rei Pelé. Nesta sexta, o atacante Ricardo Oliveira, que viu a jogada de perto, questionou a ação do quarto árbitro Flavio Rodrigues de Souza.

“O árbitro, perto do lance, apita o pênalti. Ele está em cima da jogada. Em volta dele os jogadores do Flamengo conversam e protestam. E aí vai consultar o quarto árbitro, o Flávio, e depois volta. Anula o lance e dá escanteio. É preciso repensar. Se tem uma autoridade, é o árbitro. Não se muda depois das decisões. No cartão, expulsão, não se volta atrás. Atleta é punido mesmo que não tenha sido ele ou sido justa, mas se toma a decisão, o árbitro é máxima autoridade. Gostaria que a máxima autoridade fosse mais respeitada”, explicou o camisa 9 em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Além de questionar a decisão de Vuaden, o centroavante admite que o alvinegro não terá sucesso no ofício que enviou à CBF na última quinta-feira, pedindo a anulação do jogo contra o Rubro-Negro, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

“Erros acontecem.E não acho justo que alguém de fora interfira na decisão. Em dúvida, não se volta atrás porque já deu. O respeito que eu peço é esse, de deixar tomar as decisões. É claro que a gente precisa entender que erros acontecem. Não podemos crucificar o cara por um erro cometido. Foi um erro que nos prejudicou e muito. A diretoria já fez a manifestação. E nós atletas temos que continuar o trabalho. Não vai mudar. Já foi tomada a decisão. Precisamos focar no trabalho e ir em busca dos objetivos”, ressaltou Oliveira.