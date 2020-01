O que o Santos perde sem Soteldo e Marinho contra o Guarani

Jesualdo Ferreira não contará com Soteldo e Marinho para o jogo do Santos nesta segunda-feira, contra o Guarani, em Campinas, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. Enquanto o venezuelano defende sua seleção no Pré-Olímpico, o brasileiro fraturou o pé esquerdo e fica fora dos gramados por pelo menos um mês.

Sem seus dois pontas titulares, o Santos perde não só em volume e rendimento, mas também em característica. Além de serem dois dos jogadores que mais criam situações de gol no time, Soteldo e Marinho são peças únicas no elenco santista.

Rápidos, os atacantes funcionam bem jogando abertos, aumentando a velocidade do time e dando mais dinamismo ao ataque alvinegro. O drible de Soteldo e a finalização em meia-distância de Marinho também são carateristas que Jesualdo dificilmente conseguirá repor com outros jogadores.

Juntos, o venezuelano e o brasileiro participaram ativamente de 27 dos 60 gols do Santos no Campeonato Brasileiro de 2019. Soteldo foi o terceiro maior artilheiro da equipe, atrás de Sasha e Carlos Sánchez, como nove gols, além de seis assistências. Já Marinho somou oito gols e quatro assistências.

Sem os dois titulares, Jesualdo deve manter Kaio Jorge na função do venezuelano, como fez na estreia contra o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, e optar por Tailson ou Derlis González para a vaga do camisa 11. O paraguaio substituiu Marinho durante o empate.