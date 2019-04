No Rio de Janeiro, Santos encerra preparação para pegar o Vasco

Na tarde desta terça-feira, o Santos fez o seu último treinamento antes de encarar o Vasco, pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. Na ida, o Peixe venceu por 2 a 0, na Vila Belmiro. O time comandado por Jorge Sampaoli treinou no CT Ninho do Urubu, do Flamengo.

Como de praxe, a imprensa só pôde acompanhar o aquecimento. Na sequência, o técnico fechou as atividades para comandar o treino tático e definir a equipe que entrará em campo. Um provável Santos terá: Everson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Carlos Sánchez e Jean Mota; Soteldo, Rodrygo e Derlis González.

Na última segunda-feira, Sampaoli esteve em uma palestra da CBF junto com Tite e Fernando Diniz. Como já estava no Rio de Janeiro, o restante da delegação santista encontrou com o treinador no local na noite de ontem.

Cueva, que cumpriu suspensão na ida, está disponível e deve começar a partida no banco de reservas. Já registrado no BID, o volante Jobson está á disposição do treinador. Assim, pode figurar a suplência e até mesmo entrar na partida.

Como ganhou na ida pelo placar de 2 a 0, o Alvinegro da Vila Belmiro pode perder por até um gol de diferença. O confronto está marcado para esta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), em São Januário.