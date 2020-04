Neymar publica mensagem para Khamis, torcedor do Santos na Síria

Neymar publicou nesta quarta-feira uma mensagem para Khamis, uma criança da síria fã do craque do PSG e torcedor do Santos.

Khamis chamou a atenção do Peixe por ter fotos com a camisa alvinegra. Foi difícil achá-lo, mas o clube conseguiu por meio da conta no Twitter do pai e se aproximou.

O Santos enviará uma coleção de uniformes a Khamis, que está na Turquia com seu pai em função do tratamento de ferida na perna causada por uma bomba na guerra da Síria.