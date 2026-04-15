Neymar pede desculpa por discutir com torcedor do Santos: “Não farei mais”

Nesta quarta-feira, o atacante Neymar pediu desculpas publicamente após se envolver em uma discussão com um torcedor depois do apito final do empate entre Santos e Recoleta pela Sul-Americana. O camisa 10 reconheceu que poderia ter evitado o confronto e afirmou que pretende mudar sua postura, ao mesmo tempo em que reforçou seu compromisso total com a equipe

"Peço desculpa"

Em seu Instagram, Neymar pediu desculpa por discutir com um torcedor após o apito final e prometeu que mudará. "Concordo que não deveria ter discutido com o torcedor e que eu poderia simplesmente ter ficado quieto. Então, peço desculpa à quem se ofendeu! Prometo a mim mesmo que não farei mais isso... Podem falar o que for, simplesmente só jogarei futebol", disse.

"Ninguém será maior que a instituição SANTOS FC, o que deixo claro é que enquanto eu estiver vestindo essa camisa, eu darei 100%, darei minha vida para fazer o time vencer. Goste você ou não", completou o camisa 10.

Atrito

Enquanto se dirigia ao vestiário após o empate, o camisa 10 ouviu reclamações de um torcedor e foi tirar satisfação.

"Tu devia ter treinado mais, está gordinho, c... Quer que eu faça tudo? Cala a bola, rapaz. Respeita, pô", gritou em resposta ao torcedor.

"Eu respeito para c... isso daqui (apontando para o símbolo do Santos). Você não respeita. Respeita e está tudo certo", disse.

Em seguida, o ídolo santista ironizou: "Eu não respeito, não. Você tem razão. Está feliz? Quer mais alguma coisa?". Na sequência, Neymar questionou: "Eu sou mimado? Estou dando a vida aqui, irmão".