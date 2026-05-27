Neymar garante que lesão não é problema para Copa: "Está tudo certo"

Por Tiago Salazar

O atacante Neymar marcou presença na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira para acompanhar a vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Abordado na saída do vestiário, o craque afirmou que o edema na panturrilha direita não é problema para a Copa do Mundo.

As dores no local tiraram Neymar dos últimos jogos do Santos antes do Mundial. O craque sofreu o edema na partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 13 de maio. Questionado sobre o tratamento, o camisa 10 brincou com a situação.

"Está aqui inteira [a panturrilha]. Estou bem, estou bem", declarou Neymar ao sair do vestiário após a vitória do Santos. O atleta rapidamente se direcionou ao seu carro.

Neymar também deixou claro que o edema não é um problema para a Copa do Mundo. O jogador irá se apresentar à Seleção Brasileira nesta quarta-feira e, assim como os demais convocados, passará por avaliações médicas.

SÃO OS MENINOS DA VILA! ⚪⚫ Com gols dos #MeninosDaVila Gabigol, Miguelito e Bontempo, Santos vence o Deportivo Cuenca por 3 a 0 e garante a classificação para a próxima fase da CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/V6ajHSmrvc — Santos FC (@SantosFC) May 27, 2026

"Problema de quê? Problema de nada não, está tudo certo", concluiu Neymar.

Em coletiva de imprensa, o técnico Cuca avaliou a situação do camisa 10 do Santos e destacou que o astro vem evoluindo na recuperação do problema físico.

"O Neymar está melhorando no dia a dia, ele está melhorando, se apresenta à Seleção e agora é lá com o [Rodrigo] Lasmar [médico da CBF]. Ele fez o tratamento todo aqui, agora deve faltar um pouqiunjo, e lá ele termina esse pouco que falta", comentou o técnico.

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