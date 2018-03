Neto segue o caminho de Clodoaldo e deixa o Santos após seis anos

Assim como seu avô, o ídolo Clodoaldo, Victor Santana, zagueiro das categorias de base, deixou o Santos. O jogador vinha atuando pelo time B e estava no Peixe há seis anos.

Clodoaldo foi demitido pelo alvinegro em janeiro, após a vitória do presidente José Carlos Peres nas urnas. Victor não teve seu contrato renovado.

“Ontem se encerrou meu vínculo profissional com o Santos, mas não se encerrou o vínculo pessoal. Foram seis anos e alguns meses de dedicação ao clube, anos de muito aprendizado, fundamentais para minha formação pessoal, anos de experiências diversas, momentos bons, ruins e construção de amizades. Deixo o clube com a cabeça erguida e consciência tranquila, com a certeza de que fiz tudo o que podia como profissional dentro das quatro linhas e de que sempre fui correto com todos fora delas, sejam atletas ou funcionários. Dito isso, deixo aqui meu muito obrigado ao Santos Futebol Clube e a todos que fizeram parte da minha trajetória no clube. Sigo firme e ansioso por novos desafios, sejam eles quais forem”, escreveu o jovem de 21 anos.

Victor Santana e outros vários atletas estão saindo do Santos B. O clube quer reformular a categoria, priorizando atletas da base sem espaço no elenco profissional. A equipe é dirigida pelo técnico Reginaldo Lima.