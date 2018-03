Negociando com o Santos, Caio Henrique posta foto embarcando ao Brasil

Nesta sexta-feira, Caio Henrique, que atualmente defende o time B do Atlético de Madrid, aumentou as especulações sobre um possível acerto com o Santos, time que o revelou ao futebol profissional e com o qual tem negociado seu retorno ao futebol brasileiro. Em uma de suas redes sociais, o meia postou uma foto no aeroporto de Barajas, em Madrí, embarcando em viagem com destino a São Paulo.

Como publicado pela Gazeta Esportiva, o atleta já manifestou seu interesse em voltar a vestir o uniforme do Peixe. As conversas por um empréstimo até o final de 2018 estariam avançadas, mas ainda restariam alguns detalhes contratuais a serem definidos, como salários e o valor fixado de compra. O presidente santista José Carlos Peres não estaria muito satisfeito com os valores da negociação e estaria tentando reduzi-los para oficializar o reforço.

De qualquer maneira, a data limite para a assinatura do contrato é segunda-feira, dia dois de abril, quando se encerra o prazo para contratações vindas do exterior. Caso o acordo não aconteça, Caio poderá acabar em outro clube brasileiro, visto que são alguns os interessados em seu futebol, como o Botafogo, o Fluminense e o Paraná.

Conheça mais sobre o Caio Henrique, que pode desempenhar diferentes funções no meio-campo, desde primeiro homem, passando por segundo volante, até armador.