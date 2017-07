Negociações atrapalham e Santos ficará sem grande nome na Libertadores

Mesmo admitindo ainda não conhecer todos os atletas do elenco, técnico Levir Culpi precisará tomar uma difícil decisão em apenas três semanas, afinal, o Santos tem quatro opções para somente três vagas na Libertadores. Após a Conmebol anunciar uma nova mudança no regulamento da competição continental, o Peixe poderá fazer as substituições até 48h antes do confronto da volta das oitavas de final contra o Atlético-PR, que acontece no dia 10 de agosto, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Antes do primeiro duelo contra o Furacão, no último dia 05, o alvinegro inscreveu Caju, Vecchio e Alison. Porém, o lateral-esquerdo, assim como Thiago Maia, acertou sua saída para o Lille, da França. Além deles, o atacante Rodrigão foi emprestado ao Bahia até o final do ano.

Sendo assim, os três negociados serão substituídos na lista do torneio. Até aí tudo bem. O problema é que o Santos contratou o atacante Nilmar e deve anunciar a chegada do volante Matheus Jesus nos próximos dias. Já Luiz Felipe e Gustavo Henrique, que formavam a dupla de zaga titular do alvinegro em 2016, estão em fase final de recuperação e devem ser liberados pelo departamento médico no final deste mês.

Com isso, um desses quatro atletas ficará de fora da Libertadores. Para completar, o Peixe ainda terá um jogador a menos na lista, afinal, Vitor Bueno passou por cirurgia no joelho e só voltará aos gramados em 2018, mas vai seguir entre os inscritos.

Confira os 30 inscritos do Santos na Libertadores até o momento:

1 – Vanderlei

2 – Cleber Reis

3 – Zeca

4 – Victor Ferraz

5 – Yuri

6 – Fabián Noguera

7 – Vitor Bueno (machucado)

8 – Renato

9 – Ricardo Oliveira

10 – Lucas Lima

11 – Kayke

12 – Vladimir

13 – Caju (emprestado)

14 – David Braz

15 – Daniel Guedes

16 – Vladimir Hernández

17 – Rafael Longuine

18 – Copete

19 – Léo Cittadini

20 – Jean Mota

21 – Vecchio

22 – Rodrigão (emprestado)

23 – Arthur Gomes

24 – João Paulo

25 – Alison

26 – Thiago Ribeiro

27 – Bruno Henrique

28 – Lucas Veríssimo

29 – Thiago Maia (vendido)

30 – Leandro Donizete