Multa de Sampaoli existe, mas tem prazo de validade no Santos

O contrato de Jorge Sampaoli com o Santos possui, sim, multa rescisória de 2,5 milhões de dólares (R$ 10,5 mi). Essa cláusula, porém, só vale até 31 de dezembro deste ano.

O Peixe aceitou retirar a multa do acordo de Sampaoli em troca de garantir a permanência dele até o fim do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o treinador pode sair de graça em janeiro do ano que vem.

O contrato é válido até 31 de dezembro de 2020, mas Jorge Sampaoli não deve ficar. O técnico foca nas rodadas finais do Brasileirão e tenta adiar o anúncio para o fim do ano. A felicidade na cidade de Santos é o único motivo para ainda não ter descartado a improvável permanência.

O Racing, da Argentina, possui interesse real em Sampaoli. Além da multa para tentar levá-lo agora, outro entrave é o alto salário do comandante.

Jorge Sampaoli garante não ter conversado com nenhum clube até esse momento e nem avisado qualquer um do Santos sobre a saída. Ele deixou de trabalhar com Fernando Baredes, empresário responsável pelo acerto do Peixe incluindo a multa rescisória.

