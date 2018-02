Muito triste, Gabigol lamenta suspensão: “Para violência, não dão cartão”

Gabigol explicou o terceiro cartão amarelo recebido, que o suspende para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O camisa 10 finalizou após a arbitragem assinalar impedimento e foi advertido no segundo tempo da vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Santo André, neste domingo.

“Estou muito triste. O estádio está lotado atrás, colocou a bola para mim e fiz o gol. É difícil fazer o gol. Eu posso ser punido, é difícil falar, mas vocês viram como me bateram e ele não dá cartão. O Neneca demora 20 horas para bater tiro de meta e ele me dá cartão e me tira do jogo. É difícil falar no Brasil, porque pode ser punido, mas vocês têm câmeras para ver que eu não fiz nada. Está ficando chato, muito chato, porque para violência ele (árbitro)não dá cartão, mas para jogadas que o cara não escuta, sem querer, ele acabou me dando cartão e me tirou do clássico”, desabafou o camisa 10.

O técnico Jair Ventura, em coletiva de imprensa, defendeu Gabigol e disse que o jogador justificou no vestiário que não ouviu mesmo o apito do juiz.

“Ele fez quatro gols em quatro jogos e nós vamos exaltar o cartão amarelo recebido? Eu não posso desconfiar do meu jogador. Ele diz que não ouviu o apito. E os três pontos de hoje são os mesmos do jogo contra o Corinthians. Temos coisas boas para falar nessa noite”, analisou.

Gabriel fez o primeiro gol do Peixe na Vila Belmiro, antes de receber o cartão segundos depois. Ele recebeu lançamento, deu chapéu em Neneca e empurrou de cabeça para o fundo das redes. O setor do placar, na trave onde Gabigol marcou, era o mais lotado do estádio.

Sem o camisa 10, o Santos deve enfrentar o Corinthians com o retorno de Copete. O colombiano foi desfalque neste domingo por conta de dores musculares na coxa direita.

